The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace
PhoenixDAO (PHNX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i PhoenixDAO (PHNX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PHNX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PHNX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
