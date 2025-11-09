Pharmachain AI Pris idag

Livepriset för Pharmachain AI (PHAI) idag är --, med en förändring på 11.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHAI till USD är-- per PHAI.

Pharmachain AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 93,889, med ett cirkulerande utbud på 166.50M PHAI. Under de senaste 24 timmarna handlades PHAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00142306, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHAI med -0.77% under den senaste timmen och -34.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pharmachain AI (PHAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 93.89K$ 93.89K $ 93.89K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 563.90K$ 563.90K $ 563.90K Cirkulationsutbud 166.50M 166.50M 166.50M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

