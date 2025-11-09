BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Pharmachain AI idag är 0 USD.PHAI börsvärdet är 93,889 USD. Följ prisuppdateringar för PHAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Pharmachain AI idag är 0 USD.PHAI börsvärdet är 93,889 USD. Följ prisuppdateringar för PHAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om PHAI

PHAI prisinformation

Vad är PHAI

PHAI whitepaper

PHAI officiell webbplats

PHAI tokenomics

PHAI Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Pharmachain AI Logotyp

Pharmachain AI Pris (PHAI)

Onoterad

1 PHAI-till-USD pris i realtid:

$0.00056221
$0.00056221$0.00056221
-11.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Pharmachain AI (PHAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:39:58 (UTC+8)

Pharmachain AI Pris idag

Livepriset för Pharmachain AI (PHAI) idag är --, med en förändring på 11.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHAI till USD är-- per PHAI.

Pharmachain AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 93,889, med ett cirkulerande utbud på 166.50M PHAI. Under de senaste 24 timmarna handlades PHAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00142306, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHAI med -0.77% under den senaste timmen och -34.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pharmachain AI (PHAI) Marknadsinformation

$ 93.89K
$ 93.89K$ 93.89K

--
----

$ 563.90K
$ 563.90K$ 563.90K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Pharmachain AI är $ 93.89K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PHAI är 166.50M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 563.90K.

Pharmachain AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-11.45%

-34.50%

-34.50%

Pharmachain AI (PHAI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Pharmachain AI till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Pharmachain AI till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Pharmachain AI till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Pharmachain AI till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-11.45%
30 dagar$ 0+15.07%
60 dagar$ 0-39.68%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Pharmachain AI

Pharmachain AI (PHAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PHAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Pharmachain AI (PHAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Pharmachain AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Pharmachain AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PHAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Pharmachain AI Price Prediction.

Vad är Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Pharmachain AI (PHAI) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Pharmachain AI

Hur mycket kommer 1 Pharmachain AI att vara värd år 2030?
Om Pharmachain AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Pharmachain AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:39:58 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Pharmachain AI

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2892
$0.2892$0.2892

+44.60%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1632
$0.1632$0.1632

+226.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021813
$0.0021813$0.0021813

+211.61%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1632
$0.1632$0.1632

+226.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004450
$0.00004450$0.00004450

+125.88%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000014848
$0.0000014848$0.0000014848

+102.75%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04112
$0.04112$0.04112

+75.65%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.