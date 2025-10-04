Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomics
Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!
Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Phantom GhostDOG (PHANT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PHANT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PHANT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för PHANT
Vill du veta vart PHANT kan vara på väg? På PHANT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
