Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Information
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions.
Survey and Events
FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform.
Loyalty Subscription
FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more.
E-Commerce
FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp.
Advantages
FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits.
Games and Quests
FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
Att förstå tokenomiken i Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet FPFT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många FPFT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår FPFT:s tokenomics, utforska FPFT-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
