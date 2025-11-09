PepeVerse Pris idag

Livepriset för PepeVerse (PVRSE) idag är $ 0.00006412, med en förändring på 4.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PVRSE till USD är$ 0.00006412 per PVRSE.

PepeVerse rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 64,630, med ett cirkulerande utbud på 999.76M PVRSE. Under de senaste 24 timmarna handlades PVRSE mellan $ 0.00006378 (lägsta) och $ 0.00006738 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0001422, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000589.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PVRSE med +0.03% under den senaste timmen och -13.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PepeVerse (PVRSE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 64.63K$ 64.63K $ 64.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 64.63K$ 64.63K $ 64.63K Cirkulationsutbud 999.76M 999.76M 999.76M Totalt utbud 999,755,141.520502 999,755,141.520502 999,755,141.520502

Det aktuella börsvärdet för PepeVerse är $ 64.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PVRSE är 999.76M, med ett totalt utbud på 999755141.520502. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 64.63K.