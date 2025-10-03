Utforska PePeonTron(PEPEONTRON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PEPEONTRON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PePeonTron(PEPEONTRON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PEPEONTRON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

PePeonTron (PEPEONTRON) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PePeonTron(PEPEONTRON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 43.84M $ 43.84M $ 43.84M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 43.84M $ 43.84M $ 43.84M Högsta någonsin: $ 0.090464 $ 0.090464 $ 0.090464 Lägsta någonsin: $ 0.03830918 $ 0.03830918 $ 0.03830918 Aktuellt pris: $ 0.04376262 $ 0.04376262 $ 0.04376262 Läs mer om priset på PePeonTron(PEPEONTRON) Köp PEPEONTRON nu! PePeonTron (PEPEONTRON) Information Pepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu's have had their day. It's time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet. Pepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $PEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPE show you the way. Officiell webbplats: https://pepeontron.cc/ PePeonTron (PEPEONTRON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PePeonTron (PEPEONTRON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PEPEONTRON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PEPEONTRON-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PEPEONTRON:s tokenomics, utforska PEPEONTRON-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PEPEONTRON Vill du veta vart PEPEONTRON kan vara på väg? På PEPEONTRON sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PEPEONTRON-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn