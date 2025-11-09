PePenguin Pris idag

Livepriset för PePenguin (PENGUIN) idag är --, med en förändring på 10.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PENGUIN till USD är-- per PENGUIN.

PePenguin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,347.86, med ett cirkulerande utbud på 1.00B PENGUIN. Under de senaste 24 timmarna handlades PENGUIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00100794, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PENGUIN med 0.00% under den senaste timmen och +1.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PePenguin (PENGUIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.35K$ 6.35K $ 6.35K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.35K$ 6.35K $ 6.35K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

