Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pepe Undead(PEPEZ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Pepe Undead (PEPEZ) Information
One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead.
🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed.
🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs.
🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection.
Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Pepe Undead (PEPEZ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PEPEZ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PEPEZ-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår PEPEZ:s tokenomics, utforska PEPEZ-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för PEPEZ
Vill du veta vart PEPEZ kan vara på väg? På PEPEZ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
