Mer om PEPEZ PEPEZ prisinformation PEPEZ officiell webbplats PEPEZ tokenomics PEPEZ Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Pepe Undead (PEPEZ) / Tokenomik / Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Pepe Undead(PEPEZ), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD pepe-undead tokenomics Information om pepe-undead Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pepe Undead(PEPEZ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.48K Totalt utbud: $ 589.28M Cirkulerande utbud $ 589.28M FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.48K Högsta någonsin: $ 0.00078591 Lägsta någonsin: $ 0.00000766 Aktuellt pris: $ 0 Läs mer om priset på Pepe Undead(PEPEZ) Köp PEPEZ nu! Pepe Undead (PEPEZ) Information One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead. 🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed. 🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs. 🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection. Officiell webbplats: https://pepeundead.com Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Pepe Undead (PEPEZ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PEPEZ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PEPEZ-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PEPEZ:s tokenomics, utforska PEPEZ-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PEPEZ Vill du veta vart PEPEZ kan vara på väg? På PEPEZ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PEPEZ-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn