Livepriset för Pentagon Pizza Watch (PPW) idag är $ 0.0007322, med en förändring på 2.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PPW till USD är$ 0.0007322 per PPW.

Pentagon Pizza Watch rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 732,329, med ett cirkulerande utbud på 999.99M PPW. Under de senaste 24 timmarna handlades PPW mellan $ 0.00069294 (lägsta) och $ 0.00085929 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00229383, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00028446.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PPW med -0.47% under den senaste timmen och -2.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 732.33K$ 732.33K $ 732.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 732.33K$ 732.33K $ 732.33K Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,988,194.57575 999,988,194.57575 999,988,194.57575

