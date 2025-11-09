BörsDEX+
Livepriset för Penguru idag är 0 USD.PENGURU börsvärdet är 19,188.07 USD. Följ prisuppdateringar för PENGURU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om PENGURU

PENGURU prisinformation

Vad är PENGURU

PENGURU officiell webbplats

PENGURU tokenomics

PENGURU Prisförutsägelse

Penguru Pris (PENGURU)

1 PENGURU-till-USD pris i realtid:

--
----
-4.20%1D
USD
Penguru (PENGURU) Live Pris Diagram
Penguru Pris idag

Livepriset för Penguru (PENGURU) idag är --, med en förändring på 4.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PENGURU till USD är-- per PENGURU.

Penguru rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 19,188.07, med ett cirkulerande utbud på 850.58M PENGURU. Under de senaste 24 timmarna handlades PENGURU mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PENGURU med +0.17% under den senaste timmen och -29.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Penguru (PENGURU) Marknadsinformation

$ 19.19K
--
$ 19.19K
850.58M
850,576,444.953077
Det aktuella börsvärdet för Penguru är $ 19.19K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PENGURU är 850.58M, med ett totalt utbud på 850576444.953077. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 19.19K.

Penguru Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.17%

-4.21%

-29.04%

-29.04%

Penguru (PENGURU) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Penguru till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Penguru till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Penguru till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Penguru till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-4.21%
30 dagar$ 0-76.65%
60 dagar$ 0-91.29%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Penguru

Penguru (PENGURU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PENGURU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Penguru (PENGURU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Penguru potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Penguru kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PENGURU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Penguru Price Prediction.

Vad är Penguru (PENGURU)

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts.

We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Penguru (PENGURU) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Penguru

Hur mycket kommer 1 Penguru att vara värd år 2030?
Om Penguru skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Penguru-priser och förväntad avkastning.
Penguru (PENGURU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Penguru

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.