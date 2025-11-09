BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för penguin wif backpack idag är 0 USD.WIFBAG börsvärdet är 9,326.22 USD. Följ prisuppdateringar för WIFBAG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för penguin wif backpack idag är 0 USD.WIFBAG börsvärdet är 9,326.22 USD. Följ prisuppdateringar för WIFBAG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om WIFBAG

WIFBAG prisinformation

Vad är WIFBAG

WIFBAG officiell webbplats

WIFBAG tokenomics

WIFBAG Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

penguin wif backpack Logotyp

penguin wif backpack Pris (WIFBAG)

Onoterad

1 WIFBAG-till-USD pris i realtid:

--
----
-4.50%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
penguin wif backpack (WIFBAG) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:39:04 (UTC+8)

penguin wif backpack Pris idag

Livepriset för penguin wif backpack (WIFBAG) idag är --, med en förändring på 4.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WIFBAG till USD är-- per WIFBAG.

penguin wif backpack rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,326.22, med ett cirkulerande utbud på 999.81M WIFBAG. Under de senaste 24 timmarna handlades WIFBAG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WIFBAG med -0.11% under den senaste timmen och -21.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

penguin wif backpack (WIFBAG) Marknadsinformation

$ 9.33K
$ 9.33K$ 9.33K

--
----

$ 9.33K
$ 9.33K$ 9.33K

999.81M
999.81M 999.81M

999,813,420.534108
999,813,420.534108 999,813,420.534108

Det aktuella börsvärdet för penguin wif backpack är $ 9.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WIFBAG är 999.81M, med ett totalt utbud på 999813420.534108. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.33K.

penguin wif backpack Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-4.56%

-21.20%

-21.20%

penguin wif backpack (WIFBAG) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på penguin wif backpack till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på penguin wif backpack till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på penguin wif backpack till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på penguin wif backpack till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-4.56%
30 dagar$ 0-72.45%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för penguin wif backpack

penguin wif backpack (WIFBAG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WIFBAG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
penguin wif backpack (WIFBAG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på penguin wif backpack potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som penguin wif backpack kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för WIFBAG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på penguin wif backpack Price Prediction.

Vad är penguin wif backpack (WIFBAG)

viral penguin with orange backpack

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

penguin wif backpack (WIFBAG) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om penguin wif backpack

Hur mycket kommer 1 penguin wif backpack att vara värd år 2030?
Om penguin wif backpack skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella penguin wif backpack-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:39:04 (UTC+8)

penguin wif backpack (WIFBAG) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om penguin wif backpack

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2892
$0.2892$0.2892

+44.60%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1632
$0.1632$0.1632

+226.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021813
$0.0021813$0.0021813

+211.61%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1632
$0.1632$0.1632

+226.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004420
$0.00004420$0.00004420

+124.36%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000015368
$0.0000015368$0.0000015368

+109.85%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04113
$0.04113$0.04113

+75.69%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.