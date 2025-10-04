PEEKING DUCK (QWACK) Tokenomics
QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.
PEEKING DUCK (QWACK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i PEEKING DUCK (QWACK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet QWACK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många QWACK-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår QWACK:s tokenomics, utforska QWACK-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för QWACK
Vill du veta vart QWACK kan vara på väg? På QWACK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
