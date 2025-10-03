Utforska Pedro(PEDRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PEDRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pedro(PEDRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PEDRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Pedro (PEDRO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pedro(PEDRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 47.74K $ 47.74K $ 47.74K Totalt utbud: $ 99.59K $ 99.59K $ 99.59K Cirkulerande utbud $ 99.59K $ 99.59K $ 99.59K FDV (värdering efter full utspädning): $ 47.74K $ 47.74K $ 47.74K Högsta någonsin: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Lägsta någonsin: $ 0.479231 $ 0.479231 $ 0.479231 Aktuellt pris: $ 0.479325 $ 0.479325 $ 0.479325 Läs mer om priset på Pedro(PEDRO) Köp PEDRO nu! Pedro (PEDRO) Information Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun. Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun. Officiell webbplats: https://time.fun/Pedro Pedro (PEDRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Pedro (PEDRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PEDRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PEDRO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PEDRO:s tokenomics, utforska PEDRO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PEDRO Vill du veta vart PEDRO kan vara på väg? På PEDRO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PEDRO-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn