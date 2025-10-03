Peapods Finance (PEAS) Tokenomics
Peapods Finance (PEAS) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Peapods Finance(PEAS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Peapods Finance (PEAS) Information
Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed ‘Volatility Farming’.
The protocol enables the creation of vaults, referred to as ‘Pods’, which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system.
The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed.
Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions.
Peapods Finance (PEAS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Peapods Finance (PEAS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PEAS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PEAS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
