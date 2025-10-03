Utforska Peapods Finance(PEAS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PEAS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Peapods Finance(PEAS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PEAS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om PEAS PEAS prisinformation PEAS whitepaper PEAS officiell webbplats PEAS tokenomics PEAS Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Peapods Finance (PEAS) / Tokenomik / Peapods Finance (PEAS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Peapods Finance(PEAS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD peapods-finance tokenomics Information om peapods-finance Peapods Finance (PEAS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Peapods Finance(PEAS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 46.77M $ 46.77M $ 46.77M Totalt utbud: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M Cirkulerande utbud $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M FDV (värdering efter full utspädning): $ 46.77M $ 46.77M $ 46.77M Högsta någonsin: $ 11.74 $ 11.74 $ 11.74 Lägsta någonsin: $ 0.182074 $ 0.182074 $ 0.182074 Aktuellt pris: $ 4.7 $ 4.7 $ 4.7 Läs mer om priset på Peapods Finance(PEAS) Köp PEAS nu! Peapods Finance (PEAS) Information Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed ‘Volatility Farming’. The protocol enables the creation of vaults, referred to as ‘Pods’, which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system. The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed. Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions. Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed ‘Volatility Farming’. The protocol enables the creation of vaults, referred to as ‘Pods’, which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system. The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed. Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions. Officiell webbplats: https://peapods.finance Whitepaper: https://docs.peapods.finance Peapods Finance (PEAS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Peapods Finance (PEAS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PEAS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PEAS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PEAS:s tokenomics, utforska PEAS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PEAS Vill du veta vart PEAS kan vara på väg? På PEAS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PEAS-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn