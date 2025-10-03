Utforska PEAKDEFI(PEAK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PEAK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PEAKDEFI(PEAK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PEAK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

PEAKDEFI (PEAK) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om PEAKDEFI(PEAK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. PEAKDEFI (PEAK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PEAKDEFI(PEAK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 398.73K
Totalt utbud: $ 2.08B
Cirkulerande utbud $ 1.66B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 501.10K
Högsta någonsin: $ 0.885608
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00024053

PEAKDEFI (PEAK) Information

PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars:

PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020.

PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys.

MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Officiell webbplats: http://peakdefi.com/

PEAKDEFI (PEAK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PEAKDEFI (PEAK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PEAK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud: Taket för hur många PEAK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.