Peachfolio (PCHF) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Peachfolio(PCHF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Peachfolio (PCHF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Peachfolio(PCHF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 41.84K $ 41.84K $ 41.84K Totalt utbud: $ 950.07M $ 950.07M $ 950.07M Cirkulerande utbud $ 184.03M $ 184.03M $ 184.03M FDV (värdering efter full utspädning): $ 216.01K $ 216.01K $ 216.01K Högsta någonsin: $ 0.00744057 $ 0.00744057 $ 0.00744057 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00022736 $ 0.00022736 $ 0.00022736 Läs mer om priset på Peachfolio(PCHF) Köp PCHF nu! Peachfolio (PCHF) Information peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Officiell webbplats: https://peachfolio.app/ Peachfolio (PCHF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Peachfolio (PCHF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PCHF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PCHF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PCHF:s tokenomics, utforska PCHF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PCHF Vill du veta vart PCHF kan vara på väg? På PCHF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PCHF-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn