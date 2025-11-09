PayFi Strategy Token USDC Pris idag

Livepriset för PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) idag är $ 1.058, med en förändring på 0.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PSTUSDC till USD är$ 1.058 per PSTUSDC.

PayFi Strategy Token USDC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 73,638,809, med ett cirkulerande utbud på 69.63M PSTUSDC. Under de senaste 24 timmarna handlades PSTUSDC mellan $ 1.056 (lägsta) och $ 1.058 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.059, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.032.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PSTUSDC med +0.03% under den senaste timmen och +0.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 73.64M$ 73.64M $ 73.64M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 73.64M$ 73.64M $ 73.64M Cirkulationsutbud 69.63M 69.63M 69.63M Totalt utbud 69,630,663.178306 69,630,663.178306 69,630,663.178306

Det aktuella börsvärdet för PayFi Strategy Token USDC är $ 73.64M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PSTUSDC är 69.63M, med ett totalt utbud på 69630663.178306. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 73.64M.