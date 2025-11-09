Parsona Pris idag

Livepriset för Parsona (SONA) idag är $ 0.00051047, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SONA till USD är$ 0.00051047 per SONA.

Parsona rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,849.43, med ett cirkulerande utbud på 9.50M SONA. Under de senaste 24 timmarna handlades SONA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00628845, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00020547.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SONA med -- under den senaste timmen och -12.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Parsona (SONA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Cirkulationsutbud 9.50M 9.50M 9.50M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

