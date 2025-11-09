PARSIQ Pris idag

Livepriset för PARSIQ (PRQ) idag är $ 0.00452774, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PRQ till USD är$ 0.00452774 per PRQ.

PARSIQ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,325,528, med ett cirkulerande utbud på 292.76M PRQ. Under de senaste 24 timmarna handlades PRQ mellan $ 0.00446734 (lägsta) och $ 0.00471032 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.62, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0018575.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PRQ med +0.51% under den senaste timmen och -2.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PARSIQ (PRQ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Cirkulationsutbud 292.76M 292.76M 292.76M Totalt utbud 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

