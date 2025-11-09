BörsDEX+
Livepriset för Pareto Staked USP idag är 1.049 USD.SUSP börsvärdet är 6,347,189 USD. Följ prisuppdateringar för SUSP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SUSP

SUSP prisinformation

Vad är SUSP

SUSP officiell webbplats

SUSP tokenomics

SUSP Prisförutsägelse

Pareto Staked USP Logotyp

Pareto Staked USP Pris (SUSP)

Onoterad

1 SUSP-till-USD pris i realtid:

$1.049
$1.049
0.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Pareto Staked USP (SUSP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:30:33 (UTC+8)

Pareto Staked USP Pris idag

Livepriset för Pareto Staked USP (SUSP) idag är $ 1.049, med en förändring på 0.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUSP till USD är$ 1.049 per SUSP.

Pareto Staked USP rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,347,189, med ett cirkulerande utbud på 6.05M SUSP. Under de senaste 24 timmarna handlades SUSP mellan $ 1.048 (lägsta) och $ 1.049 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.049, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.012.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUSP med +0.00% under den senaste timmen och +0.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pareto Staked USP (SUSP) Marknadsinformation

$ 6.35M
$ 6.35M

--
--

$ 6.35M
$ 6.35M

6.05M
6.05M

6,052,190.921452967
6,052,190.921452967

Det aktuella börsvärdet för Pareto Staked USP är $ 6.35M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUSP är 6.05M, med ett totalt utbud på 6052190.921452967. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.35M.

Pareto Staked USP Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.048
$ 1.048
lägsta under 24-timmar
$ 1.049
$ 1.049
högsta under 24-timmar

$ 1.048
$ 1.048

$ 1.049
$ 1.049

$ 1.049
$ 1.049

$ 1.012
$ 1.012

+0.00%

+0.06%

+0.30%

+0.30%

Pareto Staked USP (SUSP) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Pareto Staked USP till USD $ +0.00059422.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Pareto Staked USP till USD $ +0.0080890488.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Pareto Staked USP till USD $ +0.0150751790.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Pareto Staked USP till USD $ +0.0226569993417892.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00059422+0.06%
30 dagar$ +0.0080890488+0.77%
60 dagar$ +0.0150751790+1.44%
90 dagar$ +0.0226569993417892+2.21%

Prisförutsägelse för Pareto Staked USP

Pareto Staked USP (SUSP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SUSP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Pareto Staked USP (SUSP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Pareto Staked USP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Pareto Staked USP kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SUSP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Pareto Staked USP Price Prediction.

Vad är Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Pareto Staked USP (SUSP) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Pareto Staked USP

Hur mycket kommer 1 Pareto Staked USP att vara värd år 2030?
Om Pareto Staked USP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Pareto Staked USP-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:30:33 (UTC+8)

Pareto Staked USP (SUSP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Pareto Staked USP

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2968

$0.0024515

$0.00004412

$0.04611

$0.000000001884

$0.000000000840

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.