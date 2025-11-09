Pareto Staked USP Pris idag

Livepriset för Pareto Staked USP (SUSP) idag är $ 1.049, med en förändring på 0.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUSP till USD är$ 1.049 per SUSP.

Pareto Staked USP rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,347,189, med ett cirkulerande utbud på 6.05M SUSP. Under de senaste 24 timmarna handlades SUSP mellan $ 1.048 (lägsta) och $ 1.049 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.049, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.012.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUSP med +0.00% under den senaste timmen och +0.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pareto Staked USP (SUSP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Cirkulationsutbud 6.05M 6.05M 6.05M Totalt utbud 6,052,190.921452967 6,052,190.921452967 6,052,190.921452967

Det aktuella börsvärdet för Pareto Staked USP är $ 6.35M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUSP är 6.05M, med ett totalt utbud på 6052190.921452967. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.35M.