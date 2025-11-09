Paragon Tweaks Pris idag

Livepriset för Paragon Tweaks (PRGN) idag är --, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PRGN till USD är-- per PRGN.

Paragon Tweaks rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 353,692, med ett cirkulerande utbud på 966.95M PRGN. Under de senaste 24 timmarna handlades PRGN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00183169, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PRGN med +2.01% under den senaste timmen och -40.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Paragon Tweaks (PRGN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 353.69K$ 353.69K $ 353.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 353.69K$ 353.69K $ 353.69K Cirkulationsutbud 966.95M 966.95M 966.95M Totalt utbud 966,952,375.2501234 966,952,375.2501234 966,952,375.2501234

Det aktuella börsvärdet för Paragon Tweaks är $ 353.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PRGN är 966.95M, med ett totalt utbud på 966952375.2501234. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 353.69K.