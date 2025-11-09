PandaPump Pris idag

Livepriset för PandaPump (PPUMP) idag är --, med en förändring på 0.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PPUMP till USD är-- per PPUMP.

PandaPump rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 450,312, med ett cirkulerande utbud på 4.63B PPUMP. Under de senaste 24 timmarna handlades PPUMP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PPUMP med -- under den senaste timmen och -7.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PandaPump (PPUMP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 450.31K$ 450.31K $ 450.31K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 450.31K$ 450.31K $ 450.31K Cirkulationsutbud 4.63B 4.63B 4.63B Totalt utbud 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741

Det aktuella börsvärdet för PandaPump är $ 450.31K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PPUMP är 4.63B, med ett totalt utbud på 4631094598.850741. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 450.31K.