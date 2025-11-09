Paimon Stripe SPV Token Pris idag

Livepriset för Paimon Stripe SPV Token (STRP) idag är $ 45.13, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STRP till USD är$ 45.13 per STRP.

Paimon Stripe SPV Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,002,894, med ett cirkulerande utbud på 22.22K STRP. Under de senaste 24 timmarna handlades STRP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 45.55, medan det lägsta priset någonsin var $ 44.89.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STRP med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Cirkulationsutbud 22.22K 22.22K 22.22K Totalt utbud 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

