Paimon Cursor SPV Token Pris idag

Livepriset för Paimon Cursor SPV Token (CRSR) idag är $ 350.24, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRSR till USD är$ 350.24 per CRSR.

Paimon Cursor SPV Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,000,693, med ett cirkulerande utbud på 2.86K CRSR. Under de senaste 24 timmarna handlades CRSR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 353.83, medan det lägsta priset någonsin var $ 338.32.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRSR med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Cirkulationsutbud 2.86K 2.86K 2.86K Totalt utbud 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

Det aktuella börsvärdet för Paimon Cursor SPV Token är $ 1.00M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CRSR är 2.86K, med ett totalt utbud på 2857.14285714286. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.00M.