Livepriset för Paddle Finance idag är 0 USD.PADD börsvärdet är 94,871 USD. Följ prisuppdateringar för PADD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om PADD

PADD prisinformation

Vad är PADD

PADD whitepaper

PADD officiell webbplats

PADD tokenomics

PADD Prisförutsägelse

Paddle Finance Logotyp

Paddle Finance Pris (PADD)

Onoterad

1 PADD-till-USD pris i realtid:

$0.00076964
$0.00076964$0.00076964
+21.50%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Paddle Finance (PADD) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:38:57 (UTC+8)

Paddle Finance Pris idag

Livepriset för Paddle Finance (PADD) idag är --, med en förändring på 21.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PADD till USD är-- per PADD.

Paddle Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 94,871, med ett cirkulerande utbud på 123.27M PADD. Under de senaste 24 timmarna handlades PADD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00884559, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PADD med +0.01% under den senaste timmen och +29.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Paddle Finance (PADD) Marknadsinformation

$ 94.87K
$ 94.87K$ 94.87K

--
----

$ 769.64K
$ 769.64K$ 769.64K

123.27M
123.27M 123.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Paddle Finance är $ 94.87K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PADD är 123.27M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 769.64K.

Paddle Finance Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00884559
$ 0.00884559$ 0.00884559

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+21.55%

+29.72%

+29.72%

Paddle Finance (PADD) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Paddle Finance till USD $ +0.00013646.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Paddle Finance till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Paddle Finance till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Paddle Finance till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00013646+21.55%
30 dagar$ 0+24.49%
60 dagar$ 0-9.32%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Paddle Finance

Paddle Finance (PADD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PADD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Paddle Finance (PADD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Paddle Finance potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Paddle Finance kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PADD prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Paddle Finance Price Prediction.

Vad är Paddle Finance (PADD)

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

Paddle Finance (PADD) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Paddle Finance

Hur mycket kommer 1 Paddle Finance att vara värd år 2030?
Om Paddle Finance skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Paddle Finance-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:38:57 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Paddle Finance

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.