Ozapay Pris idag

Livepriset för Ozapay (OZA) idag är $ 0.03802199, med en förändring på 2.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OZA till USD är$ 0.03802199 per OZA.

Ozapay rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 28,887,808, med ett cirkulerande utbud på 759.59M OZA. Under de senaste 24 timmarna handlades OZA mellan $ 0.0364273 (lägsta) och $ 0.03931536 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04616339, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0155504.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OZA med +0.75% under den senaste timmen och +22.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ozapay (OZA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 28.89M$ 28.89M $ 28.89M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 37.91M$ 37.91M $ 37.91M Cirkulationsutbud 759.59M 759.59M 759.59M Totalt utbud 996,889,063.74 996,889,063.74 996,889,063.74

