Livepriset för OUTLAW Crypto Games idag är 0 USD.OUTLAW börsvärdet är 857,303 USD. Följ prisuppdateringar för OUTLAW till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om OUTLAW

OUTLAW prisinformation

Vad är OUTLAW

OUTLAW officiell webbplats

OUTLAW tokenomics

OUTLAW Prisförutsägelse

OUTLAW Crypto Games Logotyp

OUTLAW Crypto Games Pris (OUTLAW)

Onoterad

$0.00086144
-4.50%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:29:37 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games Pris idag

Livepriset för OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) idag är --, med en förändring på 4.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OUTLAW till USD är-- per OUTLAW.

OUTLAW Crypto Games rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 857,303, med ett cirkulerande utbud på 995.20M OUTLAW. Under de senaste 24 timmarna handlades OUTLAW mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02415954, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OUTLAW med -0.60% under den senaste timmen och -15.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Marknadsinformation

$ 857.30K
--
$ 857.30K
995.20M
995,199,151.884063
Det aktuella börsvärdet för OUTLAW Crypto Games är $ 857.30K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OUTLAW är 995.20M, med ett totalt utbud på 995199151.884063. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 857.30K.

OUTLAW Crypto Games Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.02415954
$ 0
-0.60%

-4.56%

-15.77%

-15.77%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på OUTLAW Crypto Games till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på OUTLAW Crypto Games till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på OUTLAW Crypto Games till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på OUTLAW Crypto Games till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-4.56%
30 dagar$ 0-78.17%
60 dagar$ 0-96.00%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för OUTLAW Crypto Games

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OUTLAW $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OUTLAW Crypto Games potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om OUTLAW Crypto Games

Hur mycket kommer 1 OUTLAW Crypto Games att vara värd år 2030?
Om OUTLAW Crypto Games skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OUTLAW Crypto Games-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:29:37 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om OUTLAW Crypto Games

