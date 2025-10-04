Utforska Outerscope(OUTER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OUTER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Outerscope(OUTER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OUTER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om OUTER OUTER prisinformation OUTER officiell webbplats OUTER tokenomics OUTER Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Outerscope (OUTER) / Tokenomik / Outerscope (OUTER) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Outerscope(OUTER), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD outerscope tokenomics Information om outerscope Outerscope (OUTER) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Outerscope(OUTER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 11.30K $ 11.30K $ 11.30K Totalt utbud: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Cirkulerande utbud $ 799.32M $ 799.32M $ 799.32M FDV (värdering efter full utspädning): $ 14.13K $ 14.13K $ 14.13K Högsta någonsin: $ 0.00139069 $ 0.00139069 $ 0.00139069 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Outerscope(OUTER) Köp OUTER nu! Outerscope (OUTER) Information Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today. Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before. Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age. Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today. Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before. Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age. Officiell webbplats: https://outerscope.ai/ Outerscope (OUTER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Outerscope (OUTER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OUTER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OUTER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår OUTER:s tokenomics, utforska OUTER-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för OUTER Vill du veta vart OUTER kan vara på väg? På OUTER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se OUTER-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn