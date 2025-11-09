BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för ORYNTH idag är 0.00055479 USD.ORY börsvärdet är 554,799 USD. Följ prisuppdateringar för ORY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ORYNTH idag är 0.00055479 USD.ORY börsvärdet är 554,799 USD. Följ prisuppdateringar för ORY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ORY

ORY prisinformation

Vad är ORY

ORY officiell webbplats

ORY tokenomics

ORY Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

ORYNTH Logotyp

ORYNTH Pris (ORY)

Onoterad

1 ORY-till-USD pris i realtid:

$0.00055479
$0.00055479$0.00055479
+21.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
ORYNTH (ORY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:29:21 (UTC+8)

ORYNTH Pris idag

Livepriset för ORYNTH (ORY) idag är $ 0.00055479, med en förändring på 21.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ORY till USD är$ 0.00055479 per ORY.

ORYNTH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 554,799, med ett cirkulerande utbud på 999.92M ORY. Under de senaste 24 timmarna handlades ORY mellan $ 0.00044621 (lägsta) och $ 0.00056623 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00368344, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00011766.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ORY med -1.06% under den senaste timmen och -29.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ORYNTH (ORY) Marknadsinformation

$ 554.80K
$ 554.80K$ 554.80K

--
----

$ 554.80K
$ 554.80K$ 554.80K

999.92M
999.92M 999.92M

999,923,708.258578
999,923,708.258578 999,923,708.258578

Det aktuella börsvärdet för ORYNTH är $ 554.80K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ORY är 999.92M, med ett totalt utbud på 999923708.258578. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 554.80K.

ORYNTH Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00044621
$ 0.00044621$ 0.00044621
lägsta under 24-timmar
$ 0.00056623
$ 0.00056623$ 0.00056623
högsta under 24-timmar

$ 0.00044621
$ 0.00044621$ 0.00044621

$ 0.00056623
$ 0.00056623$ 0.00056623

$ 0.00368344
$ 0.00368344$ 0.00368344

$ 0.00011766
$ 0.00011766$ 0.00011766

-1.06%

+21.15%

-29.97%

-29.97%

ORYNTH (ORY) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på ORYNTH till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ORYNTH till USD $ -0.0002008730.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ORYNTH till USD $ -0.0003075338.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ORYNTH till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+21.15%
30 dagar$ -0.0002008730-36.20%
60 dagar$ -0.0003075338-55.43%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för ORYNTH

ORYNTH (ORY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ORY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ORYNTH (ORY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ORYNTH potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som ORYNTH kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ORY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ORYNTH Price Prediction.

Vad är ORYNTH (ORY)

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

ORYNTH (ORY) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om ORYNTH

Hur mycket kommer 1 ORYNTH att vara värd år 2030?
Om ORYNTH skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ORYNTH-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:29:21 (UTC+8)

ORYNTH (ORY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om ORYNTH

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2967
$0.2967$0.2967

+48.35%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0024543
$0.0024543$0.0024543

+250.61%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004481
$0.00004481$0.00004481

+127.46%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04745
$0.04745$0.04745

+102.69%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001884
$0.000000001884$0.000000001884

+69.57%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000000840
$0.000000000840$0.000000000840

+37.70%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.