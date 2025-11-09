ORYNTH Pris idag

Livepriset för ORYNTH (ORY) idag är $ 0.00055479, med en förändring på 21.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ORY till USD är$ 0.00055479 per ORY.

ORYNTH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 554,799, med ett cirkulerande utbud på 999.92M ORY. Under de senaste 24 timmarna handlades ORY mellan $ 0.00044621 (lägsta) och $ 0.00056623 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00368344, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00011766.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ORY med -1.06% under den senaste timmen och -29.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ORYNTH (ORY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 554.80K$ 554.80K $ 554.80K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 554.80K$ 554.80K $ 554.80K Cirkulationsutbud 999.92M 999.92M 999.92M Totalt utbud 999,923,708.258578 999,923,708.258578 999,923,708.258578

Det aktuella börsvärdet för ORYNTH är $ 554.80K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ORY är 999.92M, med ett totalt utbud på 999923708.258578. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 554.80K.