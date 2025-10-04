Utforska Orion Money(ORION) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ORION-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Orion Money(ORION) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ORION-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 72.20K $ 72.20K $ 72.20K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (värdering efter full utspädning): $ 759.84K $ 759.84K $ 759.84K Högsta någonsin: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00075994 $ 0.00075994 $ 0.00075994 Läs mer om priset på Orion Money(ORION) Köp ORION nu! Orion Money (ORION) Information Orion Money’s vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ORION-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ORION-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ORION:s tokenomics, utforska ORION-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ORION Vill du veta vart ORION kan vara på väg? På ORION sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn