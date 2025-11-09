Oracle xStock Pris idag

Livepriset för Oracle xStock (ORCLX) idag är $ 238.87, med en förändring på 1.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ORCLX till USD är$ 238.87 per ORCLX.

Oracle xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,035,842, med ett cirkulerande utbud på 4.34K ORCLX. Under de senaste 24 timmarna handlades ORCLX mellan $ 238.87 (lägsta) och $ 243.82 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 341.33, medan det lägsta priset någonsin var $ 238.87.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ORCLX med -- under den senaste timmen och -17.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Oracle xStock (ORCLX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M Cirkulationsutbud 4.34K 4.34K 4.34K Totalt utbud 29,239.58813904095 29,239.58813904095 29,239.58813904095

Det aktuella börsvärdet för Oracle xStock är $ 1.04M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ORCLX är 4.34K, med ett totalt utbud på 29239.58813904095. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.98M.