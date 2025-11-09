BörsDEX+
Livepriset för OpenDelta GMCI30 idag är 0.182121 USD.OG30 börsvärdet är 171,174 USD. Följ prisuppdateringar för OG30 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om OG30

OG30 prisinformation

Vad är OG30

OG30 officiell webbplats

OG30 tokenomics

OG30 Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

OpenDelta GMCI30 Logotyp

OpenDelta GMCI30 Pris (OG30)

Onoterad

1 OG30-till-USD pris i realtid:

$0.182121
+0.50%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:38:33 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 Pris idag

Livepriset för OpenDelta GMCI30 (OG30) idag är $ 0.182121, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OG30 till USD är$ 0.182121 per OG30.

OpenDelta GMCI30 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 171,174, med ett cirkulerande utbud på 940.00K OG30. Under de senaste 24 timmarna handlades OG30 mellan $ 0.180881 (lägsta) och $ 0.182154 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.258621, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.133385.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OG30 med +0.63% under den senaste timmen och -8.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Marknadsinformation

$ 171.17K
--
$ 171.17K
940.00K
939,999.997995218
Det aktuella börsvärdet för OpenDelta GMCI30 är $ 171.17K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OG30 är 940.00K, med ett totalt utbud på 939999.997995218. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 171.17K.

OpenDelta GMCI30 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.180881
lägsta under 24-timmar
$ 0.182154
högsta under 24-timmar

$ 0.180881
$ 0.182154
$ 0.258621
$ 0.133385
+0.63%

+0.58%

-8.01%

-8.01%

OpenDelta GMCI30 (OG30) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på OpenDelta GMCI30 till USD $ +0.00105815.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på OpenDelta GMCI30 till USD $ -0.0386271356.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på OpenDelta GMCI30 till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på OpenDelta GMCI30 till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00105815+0.58%
30 dagar$ -0.0386271356-21.20%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för OpenDelta GMCI30

OpenDelta GMCI30 (OG30) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OG30 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OpenDelta GMCI30 (OG30) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OpenDelta GMCI30 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som OpenDelta GMCI30 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OG30 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OpenDelta GMCI30 Price Prediction.

Vad är OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

OpenDelta GMCI30 (OG30) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om OpenDelta GMCI30

Hur mycket kommer 1 OpenDelta GMCI30 att vara värd år 2030?
Om OpenDelta GMCI30 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OpenDelta GMCI30-priser och förväntad avkastning.
OpenDelta GMCI30 (OG30) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om OpenDelta GMCI30

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.