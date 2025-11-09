OpenDelta GMCI30 Pris idag

Livepriset för OpenDelta GMCI30 (OG30) idag är $ 0.182121, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OG30 till USD är$ 0.182121 per OG30.

OpenDelta GMCI30 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 171,174, med ett cirkulerande utbud på 940.00K OG30. Under de senaste 24 timmarna handlades OG30 mellan $ 0.180881 (lägsta) och $ 0.182154 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.258621, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.133385.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OG30 med +0.63% under den senaste timmen och -8.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 171.17K$ 171.17K $ 171.17K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 171.17K$ 171.17K $ 171.17K Cirkulationsutbud 940.00K 940.00K 940.00K Totalt utbud 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

Det aktuella börsvärdet för OpenDelta GMCI30 är $ 171.17K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OG30 är 940.00K, med ett totalt utbud på 939999.997995218. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 171.17K.