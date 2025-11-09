OpenAI PreStocks Pris idag

Livepriset för OpenAI PreStocks (OPENAI) idag är $ 912.09, med en förändring på 3.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OPENAI till USD är$ 912.09 per OPENAI.

OpenAI PreStocks rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 720,578, med ett cirkulerande utbud på 789.99 OPENAI. Under de senaste 24 timmarna handlades OPENAI mellan $ 874.83 (lägsta) och $ 928.13 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,490.11, medan det lägsta priset någonsin var $ 551.47.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OPENAI med +0.05% under den senaste timmen och +10.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 720.58K$ 720.58K $ 720.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 720.58K$ 720.58K $ 720.58K Cirkulationsutbud 789.99 789.99 789.99 Totalt utbud 789.987511296 789.987511296 789.987511296

Det aktuella börsvärdet för OpenAI PreStocks är $ 720.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OPENAI är 789.99, med ett totalt utbud på 789.987511296. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 720.58K.