OPCAT (OPCAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för OPCAT(OPCAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.31M Totalt utbud: $ 21.00M Cirkulerande utbud $ 21.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.31M Högsta någonsin: $ 1.5 Lägsta någonsin: $ 0.052453 Aktuellt pris: $ 0.062431 OPCAT (OPCAT) Information We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens. Officiell webbplats: https://catprotocol.org/ OPCAT (OPCAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i OPCAT (OPCAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OPCAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OPCAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn