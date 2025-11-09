BörsDEX+
Livepriset för Onocoy Token idag är 0.020498 USD.ONO börsvärdet är 8,246,716 USD. Följ prisuppdateringar för ONO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Onocoy Token Logotyp

Onocoy Token Pris (ONO)

1 ONO-till-USD pris i realtid:

Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
Onocoy Token (ONO) Live Pris Diagram
Onocoy Token Pris idag

Livepriset för Onocoy Token (ONO) idag är $ 0.020498, med en förändring på 1.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ONO till USD är$ 0.020498 per ONO.

Onocoy Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,246,716, med ett cirkulerande utbud på 402.32M ONO. Under de senaste 24 timmarna handlades ONO mellan $ 0.02033821 (lägsta) och $ 0.02143077 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.084078, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01903203.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ONO med -0.00% under den senaste timmen och -14.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Onocoy Token (ONO) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Onocoy Token är $ 8.25M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ONO är 402.32M, med ett totalt utbud på 809830461.9629699. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.60M.

Onocoy Token Prishistorik USD

-1.63%

-14.85%

-14.85%

Onocoy Token (ONO) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Onocoy Token till USD $ -0.00034020137080703.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Onocoy Token till USD $ -0.0065844598.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Onocoy Token till USD $ -0.0103041457.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Onocoy Token till USD $ -0.03966024722520499.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00034020137080703-1.63%
30 dagar$ -0.0065844598-32.12%
60 dagar$ -0.0103041457-50.26%
90 dagar$ -0.03966024722520499-65.92%

Prisförutsägelse för Onocoy Token

Onocoy Token (ONO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ONO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Onocoy Token (ONO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Onocoy Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Onocoy Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ONO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Onocoy Token Price Prediction.

Vad är Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Onocoy Token (ONO) resurs

Folk frågar också: Andra frågor om Onocoy Token

Hur mycket kommer 1 Onocoy Token att vara värd år 2030?
Om Onocoy Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Onocoy Token-priser och förväntad avkastning.
Onocoy Token (ONO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.