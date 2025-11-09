Onocoy Token Pris idag

Livepriset för Onocoy Token (ONO) idag är $ 0.020498, med en förändring på 1.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ONO till USD är$ 0.020498 per ONO.

Onocoy Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,246,716, med ett cirkulerande utbud på 402.32M ONO. Under de senaste 24 timmarna handlades ONO mellan $ 0.02033821 (lägsta) och $ 0.02143077 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.084078, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01903203.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ONO med -0.00% under den senaste timmen och -14.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Onocoy Token (ONO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.60M$ 16.60M $ 16.60M Cirkulationsutbud 402.32M 402.32M 402.32M Totalt utbud 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Det aktuella börsvärdet för Onocoy Token är $ 8.25M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ONO är 402.32M, med ett totalt utbud på 809830461.9629699. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.60M.