Marlknadsvärde: $ 168.43K $ 168.43K $ 168.43K Totalt utbud: $ 994.14M $ 994.14M $ 994.14M Cirkulerande utbud $ 994.14M $ 994.14M $ 994.14M FDV (värdering efter full utspädning): $ 168.43K $ 168.43K $ 168.43K Högsta någonsin: $ 0.00556986 $ 0.00556986 $ 0.00556986 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00017228 $ 0.00017228 $ 0.00017228 Läs mer om priset på OnlyCalls by Virtuals(CALLS) Köp CALLS nu! OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Information OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance. OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Officiell webbplats: https://onlycalls.fun/ Whitepaper: https://sid-3.gitbook.io/onlycall.fun OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i OnlyCalls by Virtuals (CALLS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CALLS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CALLS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 