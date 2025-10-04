Onigchi (ONIGCHI) Tokenomics
Onigchi (ONIGCHI) Tokenomics och prisanalys
Onigchi (ONIGCHI) Information
Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog.
Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond.
#BlackFrogsMatter
Onigchi (ONIGCHI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Onigchi (ONIGCHI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ONIGCHI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ONIGCHI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
