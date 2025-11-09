Onchain Yield Coin Pris (ONYC)
Livepriset för Onchain Yield Coin (ONYC) idag är $ 1.045, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ONYC till USD är$ 1.045 per ONYC.
Onchain Yield Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 104,489,322, med ett cirkulerande utbud på 100.00M ONYC. Under de senaste 24 timmarna handlades ONYC mellan $ 1.044 (lägsta) och $ 1.046 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.053, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.005.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ONYC med +0.00% under den senaste timmen och +0.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Onchain Yield Coin är $ 104.49M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ONYC är 100.00M, med ett totalt utbud på 99999996.88265382. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 104.49M.
+0.00%
+0.03%
+0.07%
+0.07%
Under dagen var prisförändringen på Onchain Yield Coin till USD $ +0.00034279.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Onchain Yield Coin till USD $ +0.0095475380.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Onchain Yield Coin till USD $ +0.0172529500.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Onchain Yield Coin till USD $ +0.0278606106667288.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.00034279
|+0.03%
|30 dagar
|$ +0.0095475380
|+0.91%
|60 dagar
|$ +0.0172529500
|+1.65%
|90 dagar
|$ +0.0278606106667288
|+2.74%
År 2040 skulle priset på Onchain Yield Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
