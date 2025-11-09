BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Onchain Yield Coin idag är 1.045 USD.ONYC börsvärdet är 104,489,322 USD. Följ prisuppdateringar för ONYC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Onchain Yield Coin idag är 1.045 USD.ONYC börsvärdet är 104,489,322 USD. Följ prisuppdateringar för ONYC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ONYC

ONYC prisinformation

Vad är ONYC

ONYC whitepaper

ONYC officiell webbplats

ONYC tokenomics

ONYC Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Onchain Yield Coin Logotyp

Onchain Yield Coin Pris (ONYC)

Onoterad

1 ONYC-till-USD pris i realtid:

$1.045
$1.045$1.045
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Onchain Yield Coin (ONYC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:28:10 (UTC+8)

Onchain Yield Coin Pris idag

Livepriset för Onchain Yield Coin (ONYC) idag är $ 1.045, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ONYC till USD är$ 1.045 per ONYC.

Onchain Yield Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 104,489,322, med ett cirkulerande utbud på 100.00M ONYC. Under de senaste 24 timmarna handlades ONYC mellan $ 1.044 (lägsta) och $ 1.046 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.053, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.005.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ONYC med +0.00% under den senaste timmen och +0.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Onchain Yield Coin (ONYC) Marknadsinformation

$ 104.49M
$ 104.49M$ 104.49M

--
----

$ 104.49M
$ 104.49M$ 104.49M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,996.88265382
99,999,996.88265382 99,999,996.88265382

Det aktuella börsvärdet för Onchain Yield Coin är $ 104.49M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ONYC är 100.00M, med ett totalt utbud på 99999996.88265382. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 104.49M.

Onchain Yield Coin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
lägsta under 24-timmar
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
högsta under 24-timmar

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

+0.00%

+0.03%

+0.07%

+0.07%

Onchain Yield Coin (ONYC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Onchain Yield Coin till USD $ +0.00034279.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Onchain Yield Coin till USD $ +0.0095475380.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Onchain Yield Coin till USD $ +0.0172529500.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Onchain Yield Coin till USD $ +0.0278606106667288.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00034279+0.03%
30 dagar$ +0.0095475380+0.91%
60 dagar$ +0.0172529500+1.65%
90 dagar$ +0.0278606106667288+2.74%

Prisförutsägelse för Onchain Yield Coin

Onchain Yield Coin (ONYC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ONYC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Onchain Yield Coin (ONYC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Onchain Yield Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Onchain Yield Coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ONYC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Onchain Yield Coin Price Prediction.

Vad är Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Onchain Yield Coin (ONYC) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Onchain Yield Coin

Hur mycket kommer 1 Onchain Yield Coin att vara värd år 2030?
Om Onchain Yield Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Onchain Yield Coin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:28:10 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Onchain Yield Coin

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2965
$0.2965$0.2965

+48.25%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0024560
$0.0024560$0.0024560

+250.85%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004428
$0.00004428$0.00004428

+124.77%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04745
$0.04745$0.04745

+102.69%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001884
$0.000000001884$0.000000001884

+69.57%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000000840
$0.000000000840$0.000000000840

+37.70%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.