Onchain Yield Coin Pris idag

Livepriset för Onchain Yield Coin (ONYC) idag är $ 1.045, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ONYC till USD är$ 1.045 per ONYC.

Onchain Yield Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 104,489,322, med ett cirkulerande utbud på 100.00M ONYC. Under de senaste 24 timmarna handlades ONYC mellan $ 1.044 (lägsta) och $ 1.046 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.053, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.005.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ONYC med +0.00% under den senaste timmen och +0.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Onchain Yield Coin (ONYC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 104.49M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 104.49M Cirkulationsutbud 100.00M Totalt utbud 99,999,996.88265382

