Marlknadsvärde: $ 48.82K $ 48.82K $ 48.82K Totalt utbud: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 Cirkulerande utbud $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 FDV (värdering efter full utspädning): $ 48.82K $ 48.82K $ 48.82K Högsta någonsin: $ 5,094.39 $ 5,094.39 $ 5,094.39 Lägsta någonsin: $ 332.33 $ 332.33 $ 332.33 Aktuellt pris: $ 554.72 $ 554.72 $ 554.72 Läs mer om priset på OnChain Pepe 404(OCP404) Köp OCP404 nu! OnChain Pepe 404 (OCP404) Information 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Officiell webbplats: https://onchainpepe.xyz OnChain Pepe 404 (OCP404) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i OnChain Pepe 404 (OCP404) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OCP404-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OCP404-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår OCP404:s tokenomics, utforska OCP404-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för OCP404 Vill du veta vart OCP404 kan vara på väg? På OCP404 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se OCP404-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn