OnChain Battles Pris (OCB)
Livepriset för OnChain Battles (OCB) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OCB till USD är-- per OCB.
OnChain Battles rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,823.45, med ett cirkulerande utbud på 50.00M OCB. Under de senaste 24 timmarna handlades OCB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00697617, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig OCB med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för OnChain Battles är $ 7.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OCB är 50.00M, med ett totalt utbud på 50000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.82K.
--
--
0.00%
0.00%
Under dagen var prisförändringen på OnChain Battles till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på OnChain Battles till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på OnChain Battles till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på OnChain Battles till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ 0
|0.00%
|60 dagar
|$ 0
|-73.30%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på OnChain Battles potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
An OnChain arena where only verified traders compete.
$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.
All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.
OCB is where real traders prove themselves
OnChainBattles, it’s on the chain.
The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.
Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.
Not followers, not likes, just pure, verified profit.
Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.
You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.
If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.
Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.
No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.
Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.
Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.
The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.
