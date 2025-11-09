BörsDEX+
Livepriset för OnChain Battles idag är 0 USD.OCB börsvärdet är 7,823.45 USD. Följ prisuppdateringar för OCB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om OCB

OCB prisinformation

Vad är OCB

OCB officiell webbplats

OCB tokenomics

OCB Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

OnChain Battles Logotyp

OnChain Battles Pris (OCB)

Onoterad

1 OCB-till-USD pris i realtid:

$0.00015647
$0.00015647
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
OnChain Battles (OCB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:27:43 (UTC+8)

OnChain Battles Pris idag

Livepriset för OnChain Battles (OCB) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OCB till USD är-- per OCB.

OnChain Battles rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,823.45, med ett cirkulerande utbud på 50.00M OCB. Under de senaste 24 timmarna handlades OCB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00697617, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OCB med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

OnChain Battles (OCB) Marknadsinformation

$ 7.82K
$ 7.82K

--
--

$ 7.82K
$ 7.82K

50.00M
50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för OnChain Battles är $ 7.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OCB är 50.00M, med ett totalt utbud på 50000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.82K.

OnChain Battles Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00697617
$ 0.00697617

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

OnChain Battles (OCB) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på OnChain Battles till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på OnChain Battles till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på OnChain Battles till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på OnChain Battles till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 00.00%
60 dagar$ 0-73.30%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för OnChain Battles

OnChain Battles (OCB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OCB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OnChain Battles (OCB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OnChain Battles potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som OnChain Battles kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OCB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OnChain Battles Price Prediction.

Vad är OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

OnChain Battles (OCB) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om OnChain Battles

Hur mycket kommer 1 OnChain Battles att vara värd år 2030?
Om OnChain Battles skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OnChain Battles-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:27:43 (UTC+8)

OnChain Battles (OCB) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om OnChain Battles

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2974

$0.1099

$0.0018803

$0.000000002876

$0.00004394

$0.1099

$0.0000016142

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.