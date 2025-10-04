OmniTensor (OMNIT) Tokenomics
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för OmniTensor(OMNIT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
OmniTensor (OMNIT) Information
OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI.
OmniTensor (OMNIT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i OmniTensor (OMNIT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet OMNIT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många OMNIT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn