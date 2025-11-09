OKX Mascot Pris idag

Livepriset för OKX Mascot (WALLY) idag är --, med en förändring på 5.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WALLY till USD är-- per WALLY.

OKX Mascot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,112.06, med ett cirkulerande utbud på 999.97M WALLY. Under de senaste 24 timmarna handlades WALLY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00780088, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WALLY med -- under den senaste timmen och -13.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

OKX Mascot (WALLY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Cirkulationsutbud 999.97M 999.97M 999.97M Totalt utbud 999,970,448.449221 999,970,448.449221 999,970,448.449221

