Livepriset för OKIE idag är 0 USD.OKIE börsvärdet är 10,093.3 USD. Följ prisuppdateringar för OKIE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för OKIE idag är 0 USD.OKIE börsvärdet är 10,093.3 USD. Följ prisuppdateringar för OKIE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om OKIE

OKIE prisinformation

Vad är OKIE

OKIE officiell webbplats

OKIE tokenomics

OKIE Prisförutsägelse

OKIE Logotyp

OKIE Pris (OKIE)

Onoterad

1 OKIE-till-USD pris i realtid:

--
----
-1.80%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
OKIE (OKIE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:38:15 (UTC+8)

OKIE Pris idag

Livepriset för OKIE (OKIE) idag är --, med en förändring på 1.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OKIE till USD är-- per OKIE.

OKIE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,093.3, med ett cirkulerande utbud på 1.00B OKIE. Under de senaste 24 timmarna handlades OKIE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00362919, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OKIE med -- under den senaste timmen och -10.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

OKIE (OKIE) Marknadsinformation

$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K

--
----

$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för OKIE är $ 10.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OKIE är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.09K.

OKIE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362919
$ 0.00362919$ 0.00362919

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.88%

-10.56%

-10.56%

OKIE (OKIE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på OKIE till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på OKIE till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på OKIE till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på OKIE till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.88%
30 dagar$ 0-33.13%
60 dagar$ 0-98.93%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för OKIE

OKIE (OKIE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OKIE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OKIE (OKIE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OKIE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som OKIE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OKIE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OKIE Price Prediction.

Vad är OKIE (OKIE)

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

OKIE (OKIE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om OKIE

Hur mycket kommer 1 OKIE att vara värd år 2030?
Om OKIE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OKIE-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:38:15 (UTC+8)

OKIE (OKIE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

