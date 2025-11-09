OKIE Pris (OKIE)
Livepriset för OKIE (OKIE) idag är --, med en förändring på 1.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OKIE till USD är-- per OKIE.
OKIE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,093.3, med ett cirkulerande utbud på 1.00B OKIE. Under de senaste 24 timmarna handlades OKIE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00362919, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig OKIE med -- under den senaste timmen och -10.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för OKIE är $ 10.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OKIE är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.09K.
--
-1.88%
-10.56%
-10.56%
Under dagen var prisförändringen på OKIE till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på OKIE till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på OKIE till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på OKIE till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-1.88%
|30 dagar
|$ 0
|-33.13%
|60 dagar
|$ 0
|-98.93%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på OKIE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.
The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.
As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.
OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.
Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.
