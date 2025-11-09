OKBOK Pris idag

Livepriset för OKBOK (OKBOK) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OKBOK till USD är-- per OKBOK.

OKBOK rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,588.39, med ett cirkulerande utbud på 1.00B OKBOK. Under de senaste 24 timmarna handlades OKBOK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OKBOK med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

OKBOK (OKBOK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för OKBOK är $ 7.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av OKBOK är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.59K.