Utforska okbet(OK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska okbet(OK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om OK OK prisinformation OK whitepaper OK officiell webbplats OK tokenomics OK Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / okbet (OK) / Tokenomik / okbet (OK) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om okbet(OK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD okbet tokenomics Information om okbet okbet (OK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för okbet(OK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Totalt utbud: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerande utbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Högsta någonsin: $ 0.00405285 $ 0.00405285 $ 0.00405285 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00128171 $ 0.00128171 $ 0.00128171 Läs mer om priset på okbet(OK) Köp OK nu! okbet (OK) Information ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet. ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet. Officiell webbplats: https://tryokbet.com/ Whitepaper: https://docs.tryokbet.com/introduction okbet (OK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i okbet (OK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår OK:s tokenomics, utforska OK-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för OK Vill du veta vart OK kan vara på väg? På OK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se OK-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn