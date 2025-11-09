Official PPshow Pris idag

Livepriset för Official PPshow (PP) idag är $ 0.00357278, med en förändring på 1.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PP till USD är$ 0.00357278 per PP.

Official PPshow rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,784,379, med ett cirkulerande utbud på 501.97M PP. Under de senaste 24 timmarna handlades PP mellan $ 0.00342804 (lägsta) och $ 0.00369668 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00395351, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00122364.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PP med +1.01% under den senaste timmen och +8.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Official PPshow (PP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Cirkulationsutbud 501.97M 501.97M 501.97M Totalt utbud 801,969,563.568478 801,969,563.568478 801,969,563.568478

Det aktuella börsvärdet för Official PPshow är $ 1.78M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PP är 501.97M, med ett totalt utbud på 801969563.568478. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.85M.