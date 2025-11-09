Livepriset för ODIN Tools (ODIN) idag är $ 0.00315978, med en förändring på 1.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ODIN till USD är$ 0.00315978 per ODIN.

ODIN Tools rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 234,221, med ett cirkulerande utbud på 74.51M ODIN. Under de senaste 24 timmarna handlades ODIN mellan $ 0.00309679 (lägsta) och $ 0.00325227 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00779732, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00201723.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ODIN med +0.50% under den senaste timmen och -29.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ODIN Tools (ODIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 234.22K$ 234.22K $ 234.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 289.23K$ 289.23K $ 289.23K Cirkulationsutbud 74.51M 74.51M 74.51M Totalt utbud 92,011,789.52005662 92,011,789.52005662 92,011,789.52005662

