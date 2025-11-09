Odin Liquidity Network Pris idag

Livepriset för Odin Liquidity Network (ODIN) idag är $ 0.00461231, med en förändring på 0.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ODIN till USD är$ 0.00461231 per ODIN.

Odin Liquidity Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 863,266, med ett cirkulerande utbud på 187.41M ODIN. Under de senaste 24 timmarna handlades ODIN mellan $ 0.00457057 (lägsta) och $ 0.00470345 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.129051, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00326052.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ODIN med +0.40% under den senaste timmen och -16.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Odin Liquidity Network (ODIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 863.27K$ 863.27K $ 863.27K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 863.27K$ 863.27K $ 863.27K Cirkulationsutbud 187.41M 187.41M 187.41M Totalt utbud 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

