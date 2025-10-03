Utforska OceanEX(OCE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OCE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska OceanEX(OCE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OCE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

OceanEX (OCE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för OceanEX(OCE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 213.78K $ 213.78K $ 213.78K Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 305.41K $ 305.41K $ 305.41K Högsta någonsin: $ 0.01640565 $ 0.01640565 $ 0.01640565 Lägsta någonsin: $ 0.00002643 $ 0.00002643 $ 0.00002643 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på OceanEX(OCE) Köp OCE nu! OceanEX (OCE) Information OCE is an indispensable piece of OceanEx's ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx's quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future Officiell webbplats: https://oceanex.pro/ OceanEX (OCE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i OceanEX (OCE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OCE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OCE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår OCE:s tokenomics, utforska OCE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för OCE Vill du veta vart OCE kan vara på väg? På OCE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se OCE-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn