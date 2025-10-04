Utforska OAKI(OAKI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OAKI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska OAKI(OAKI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OAKI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om OAKI OAKI prisinformation OAKI whitepaper OAKI officiell webbplats OAKI tokenomics OAKI Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / OAKI (OAKI) / Tokenomik / OAKI (OAKI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om OAKI(OAKI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD oaki tokenomics Information om oaki OAKI (OAKI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för OAKI(OAKI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 9.90K $ 9.90K $ 9.90K Totalt utbud: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Cirkulerande utbud $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.90K $ 9.90K $ 9.90K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på OAKI(OAKI) Köp OAKI nu! OAKI (OAKI) Information OAKI is a groundbreaking regenerative finance protocol that transforms token activity into real-world ecological impact, specifically, planting trees. More than a cryptocurrency, OAKI is a community-owned, Web3-native engine for reforestation, climate coordination, and decentralized impact. At its core is the TerraLoop mechanism: a continuous, automated system that converts token treasury sales into verifiable donations to Team Trees, a trusted environmental initiative where $1 directly funds the planting of one tree. As OAKI’s market cap increases, the daily rate of tree planting scales accordingly, turning market activity into measurable climate action. But OAKI isn’t just financial. It’s built as a living strategy game, where users interact with a digital Earth that evolves as real trees are planted. . OAKI also introduces Proof-of-Plant, a transparent, on-chain verification model that tracks every donation and tree planted. This shifts the narrative from vague ESG claims to fully auditable impact. The tokenomics are simple but purposeful: 70% of the token supply goes directly to reforestation via TerraLoop. 20% fuels new climate partnerships. 10% rewards community participation and growth. Airdrops are distributed to active contributors — not just to speculate, but to reward real involvement in growing both forests and the movement. Through this design, OAKI becomes the first cultural layer of ecological regeneration in Web3 — combining smart contracts, transparent giving, and community storytelling to restore the planet. It invites collaboration from NGOs, gamers, DAOs, investors, KOLs and anyone seeking to build a future where finance heals rather than harms. Project: oakiworld.com Trees: teamtrees.org Twitter: @oakiworld OAKI is a groundbreaking regenerative finance protocol that transforms token activity into real-world ecological impact, specifically, planting trees. More than a cryptocurrency, OAKI is a community-owned, Web3-native engine for reforestation, climate coordination, and decentralized impact. At its core is the TerraLoop mechanism: a continuous, automated system that converts token treasury sales into verifiable donations to Team Trees, a trusted environmental initiative where $1 directly funds the planting of one tree. As OAKI’s market cap increases, the daily rate of tree planting scales accordingly, turning market activity into measurable climate action. But OAKI isn’t just financial. It’s built as a living strategy game, where users interact with a digital Earth that evolves as real trees are planted. . OAKI also introduces Proof-of-Plant, a transparent, on-chain verification model that tracks every donation and tree planted. This shifts the narrative from vague ESG claims to fully auditable impact. The tokenomics are simple but purposeful: 70% of the token supply goes directly to reforestation via TerraLoop. 20% fuels new climate partnerships. 10% rewards community participation and growth. Airdrops are distributed to active contributors — not just to speculate, but to reward real involvement in growing both forests and the movement. Through this design, OAKI becomes the first cultural layer of ecological regeneration in Web3 — combining smart contracts, transparent giving, and community storytelling to restore the planet. It invites collaboration from NGOs, gamers, DAOs, investors, KOLs and anyone seeking to build a future where finance heals rather than harms. Project: oakiworld.com Trees: teamtrees.org Twitter: @oakiworld Officiell webbplats: https://oakiworld.com/ Whitepaper: https://oakiworld.com/about OAKI (OAKI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i OAKI (OAKI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OAKI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OAKI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår OAKI:s tokenomics, utforska OAKI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för OAKI Vill du veta vart OAKI kan vara på väg? På OAKI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se OAKI-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn